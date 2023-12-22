ФСБ задержала двоих россиян за передачу Киеву данных о частях ВС России

Возбуждено уголовное дело за госизмену.

Российские силовики задержали в Ростове-на -Дону двух россиян, передававших данные о подразделениях Вооруженных сил страны украинскому руководству. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В настоящее время подозреваемые обвиняются по статье 275 за государственную измену.

По версии следствия, они инициативно установили контакт с представителем украинских спецслужб. В ходе общения дали согласие собирать и передавать информацию в отношении подразделений ВС России, участвующих в СВО. ЦОС ФСБ РФ

Эксперты заметили, что россияне выполнили задание иностранной разведки путем визуального наблюдения за объектами. Они передавали данные украинским спецслужбам. Речь идет о местоположении техники и личного состава "Южного "подразделения. За предоставленную информацию фигуранты расследования получили денежное вознаграждение. Согласно решению Октябрьским районным судом Ростова-на-Дону мужччины заключены под стражу.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России