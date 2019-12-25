Огонь уничтожил кухню в квартире дома на Матроса Железняка

Пожар тушили 12 спасателей.

Утром 3 июля в Приморском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу и области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного диспетчера в 05:24. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что горит однокомнатная квартира в доме №47 на улице Матроса Железняка. Огонь разгорелся на кухне и охватил площадь шесть квадратных метров.

В результате происшествия на кухне выгорела вся обстановка. В 06:00 пламя удалось потушить. С огнем боролись 12 спасателей. О пострадавших и погибших при пожаре не сообщается.

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Фото: Piter.TV