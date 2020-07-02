На Кадетской загорелся лаунж-бар

Никто не пострадал.

По информации пресс-службы МЧС по городу и области, в четверг, 2 июля в 20:48 на Кадетской линии, 19, произошел пожар.

На цокольном этаже горели 10 квадратных метров пространства. Внутри никого не было, обошлось без пострадавших. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава. В 21:06 было ликвидировано открытое горение. Причина пожара устанавливается.

Ранее мы писали, что в пожаре на улице Подводника Кузьмина пострадали двое.

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