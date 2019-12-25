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В пожаре на улице Подводника Кузьмина пострадали двое
Сегодня, 18:09
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smirenny

В пожаре на улице Подводника Кузьмина пострадали двое

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Пострадавших госпитализировали с ожогами верхних дыхательных путей и отравлением угарным газом.

По предварительной информации пресс-службы МЧС по городу и области, 2 июля около 17:22 в доме №27 по улице Подводника Кузьмина произошел пожар. 

Пожар произошел в пятиэтажном доме на четвертом этаже: в трехкомнатной квартире площадью 5 квадратных метров горела обстановка на площади 2 квадратных метра. Из квартиры эвакуировали двух пострадавших 56-летних петербуржцев. В каком они состоянии, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что в Курской области суд отправил на 3 года в колонию-поселение мужчину, по вине которого в пожаре погибли 3 ребёнка.

Фото: Piter.TV

Теги: горит квартира, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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