В Курской области суд отправил на 3 года в колонию-поселение мужчину, по вине которого в пожаре погибли 3 ребёнка

Четвертого ребенка пары смогли спасти.

В Курской области мужчине, по вине которого погибли трое детей, вынесли приговор.

Генеральная Прокуратора РФ сообщает, что Пристенский районный суд Курской области вынес приговор мужчине, из-за которого на пожаре погибли трое детей. Следствием и судом установлено, что вечером 10 ноября 2019 года глава семейства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обронил на кровать тлеющую сигарету в комнате, где были дети. Мужчина не заметил этого, ушел и уснул. Из-за сигареты начался пожар, в котором погибли дети в возрасте от 2 до 6 лет. Еще одного ребенка удалось спасти.

Кроме того, дом, в котором проживала многодетная семья, был выдан супруге мужчине, как сироте. Поэтому государству причинен ущерб в размере 500 тысяч рублей.

Состоявшийся суд признал мужчину виновным по статьям "причинение смерти по неосторожности" и " повреждение имущества по неосторожности". Подсудимому назначено наказание в виде 3 года и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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Фото:Piter.TV