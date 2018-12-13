ОМОН взорвал на территории Аграрного университета два снаряда времен войны

В понедельник, 6 мая, ОМОН уничтожил на территории Аграрного университета два снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Как оказалось, гранаты нашли во время уборки университетской территории. Они находились вблизи Соболевской дороги.
Сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН установили, что эти предметы - боеприпасы времен Второй Мировой войны, а именно ручная оборонительная граната Ф-1, наствольная граната и патрон калибра 12,7 мм.
Также в ведомстве заявили, что как-либо передвигать снаряды было опасно для жизни, поэтому ОМОН уничтожил их прямо на месте. Во время ликвидации боеприпасов никто не пострадал.
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Фото:пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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