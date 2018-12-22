В Пушкинском районе нашли мину времен ВОВ

Боеприпас нашли рядом со зданиями инфраструктуры.

Накануне, 20 февраля, в Пушкинском районе обнаружили снаряд времен Великой Отечественной Войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.



Как рассказали в управлении, опасную находку калибра 120 мм нашли днем в поселке Александровская. На место прибыли сотрудники инженерно-технического отдела ОМОНа, которые установили, что находка является миной времен ВОВ. Внутри снаряда было обнаружен разрывной заряд.



Позднее в это же день боеприпас забрали служащие Западного военного округа для утилизации. Мину нашли рядом со зданиями инфраструктуры. Боеприпас планируется передать военным саперам и последующего уничтожения на специализированном полигоне.



Ранее на Piter.TV: В Петербурге задержали живодера, который зверски убил собаку соседки

Фото: социальные сети