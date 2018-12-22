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В Пушкинском районе нашли мину времен ВОВ
Сегодня, 11:53
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Rybka123

В Пушкинском районе нашли мину времен ВОВ

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Боеприпас нашли рядом со зданиями инфраструктуры.

Накануне, 20 февраля, в Пушкинском районе обнаружили снаряд времен Великой Отечественной Войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. 

Как рассказали в управлении, опасную находку калибра 120 мм нашли днем в поселке Александровская. На место прибыли сотрудники инженерно-технического отдела ОМОНа, которые установили, что находка является миной времен ВОВ. Внутри снаряда было обнаружен разрывной заряд.

Позднее в это  же день боеприпас забрали служащие Западного военного округа для утилизации. Мину нашли рядом со зданиями инфраструктуры. Боеприпас планируется передать военным саперам и последующего уничтожения на специализированном полигоне.

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Фото: социальные сети 

Теги: боевой снаряд времен вов, поселок александровская, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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