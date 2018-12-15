В Петербурге задержали живодера, который зверски убил собаку соседки

Мужчина скрывался от наказания более трех месяцев.

В четверг, 21 февраля, полиция Петербурга задержала 47-летнего мужчину, который был объявлен в федеральный розыск за жестокое убийство животного. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Живодер попался в доме №14 по Захарьевской улице. Ему удавалось скрываться от правосудия с 6 ноября 2018 года. Мужчину обвиняют в жестоком убийстве собаки соседки. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

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Фото: Piter.TV