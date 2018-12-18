Бродячие собаки набросились на пенсионерку в Волховском районе

Бездомные животные нападают на жителей деревни Кисельня регулярно.

Жительница деревни Кисельня Волховского района Ленобласти стала жертвой бездомных собак. Женщина написала в социальных сетях, что ее атаковали животные, когда она шла в магазин.

По словам пострадавшей, собака прыгнула на нее сзади. Пенсионерке едва удалось удержаться на ногах. Тем временем пес продолжал вокруг бегать и рычать.

После общения с другими местными жителями, женщина выяснила, что она далеко не единственная жертва бродячих животных. Другая пользовательница интернета сообщила, что собаки вырвали у нее сумку и порвали пальто.

Пенсионерка была вынуждена обратиться в администрацию деревни. Там ее заверили, что собак стерилизуют и сдадут в спецприемник. А пока жители Кисельни продолжают жаловаться, что псов на улице становится все больше, и они весьма агрессивны. Некоторые люди уже боятся лишний раз выйти в магазин или на прогулку.

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Фото: pixabay.com