На Камчатке бойцовский пес без поводка и намордника набросился на беременную женщину

В сети опубликовано видео нападения стаффордширского терьера на женщину с собачкой. СК проводит проверку по данному факту.

В Петропавловске-Камчатском на беременную женщину и ее маленькую собаку напал бойцовский пес.

ЧП произошло на улице Звездная. Во время прогулки беременной женщины с маленькой собачкой на нее набросился соседский стаффорширский терьер. Женщина подняла своего маленького питомца, чтобы стаф его не растерзал. Но ее старания не особо помогли. Стаф все же изрядно потрепал песика и серьезно ранил женщину.

У потерпевшей искусана правая рука, а собачке потребовалась сложная операция. По словам пострадавшей женщины, это нападение далеко не первое. Этот стаффордширский терьер уже убил как минимум одну собаку, и пострадало несколько человек. Хозяева стафа регулярно выгуливают того без поводка и намордника.

Следком по материалам СМИ назначил доследственную проверку по данному факту. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Видео: HUE