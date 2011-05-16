Вертолет российского президента Путина показали изнутри

Борт журналисты описали как "скромный и тесный".

Вертолет российского президента Владимира Путина показали изнутри. В Telegram-канале "Пул 3" опубликовали ролик, на котором убранство воздушного судна, в котором перемещается глава РФ описано как "скромно и тесно". На кадрах представлено, что лидер страны поднимается на борт. Там его приветствует пилот. После этого камера перемещается внутрь летательного аппарата. Там Путин находится в компании генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

В ролике зафиксировано, что российский президент и глава госкорпорации сидят друг напротив друга в креслах. Остальные спутники Владимира Путина разместились на диване, расположенном с правой стороны вертолета.

Путин осмотрел командный пункт и стартовый комплекс "Ангара" на космодроме "Восточный".

Фото и видео: Telegram / Пул N3

