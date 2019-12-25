Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

Все члены экипажа живы.

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на севере Красноярского края. Об этом рассказали представители регионального экстренного управления МЧС. По данным специалистов, жертв нет. На борту воздушного средства находились три члена экипажа. Все они смогли выжить. Известно, что пилот приземлился в одном-двух километрах от населенного пункта Светлогорск в Туруханском районе. По предварительной информации от экстренного ведомства, выполнялся заказной рейс. Вертолет следовал по маршруту Валек - Игарка. Аварийная посадка зафиксирована в 13:15 по местному времени (в 09:15 по московскому времени). На данный момент силы МЧС не задействованы.

МЧС опубликовало видео с места крушения самолета в Подмосковье.

Фото: Piter.tv