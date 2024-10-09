Задача выполнена в российском приграничье.

Экипаж российского ударного вертолета Ми-28НМ при армейской авиации уничтожил скопление бронированной техники и живой силы Вооруженных сил Украины, находившейся в приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие указали на то, что воздушный удар наносился по разведанным целям противника. После этого летчики благополучно вернулись на площадку вылета.

Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34.

Фото и видео: Минобороны России