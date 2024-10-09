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Вертолет Ми-28НМ уничтожил живую силу ВСУ в курском приграничье

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Задача выполнена в российском приграничье.

Экипаж российского ударного вертолета Ми-28НМ при армейской авиации уничтожил скопление бронированной техники и живой силы Вооруженных сил Украины, находившейся в приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие указали на то, что воздушный удар наносился по разведанным целям противника. После этого летчики благополучно вернулись на площадку вылета.

Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены.

пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, курская область, ми-28нм, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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