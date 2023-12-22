Вертолёт МЧС пропал с радаров во время полёта над Онежским озером

На место предполагаемого ЧП в Карелии выехали специалисты.

Вечером воскресенья, 4 февраля, с радаров пропал вертолёт МЧС МИ-8, следовавший из Петрозаводска в направлении вологодской Вытегри. Известно, что члены экипажа внезапно перестали выходить на связь в районе Онежского озера в Карелии. На борту находились три человека, сообщает пресс-служба МЧС России.

Этот МИ-8 принадлежит Северо-Западному авиационно-спасательному центру. Какое задание выполнял экипаж (капитан, второй пилот и бортинженер) – не уточняется.

В настоящее время на предполагаемом месте ЧП уже организованы поисково-спасательные работы, которые осложняются погодными условиями.

Ранее Piter.TV сообщал, что пьяные петербурженки "посадили" самолёт в Пулково через пару минут после вылета. Они начали отпуск заранее, но египетского пляжа им теперь не видать.

Фото: Пресс-служба МЧС России