Пляжа не видать: пьяные петербурженки "посадили" самолёт в Пулково через пару минут после вылета

Вместо отдыха в Египте их теперь ждёт отдел полиции и административное наказание.

Рейс "Санкт-Петербург – Хургада" вынужденно приземлился в Пулково всего лишь через несколько минут после взлёта. Всему виной — две жительницы Северной столицы, которые устроили пьяный дебош на авиаборту. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Две женщины так хотели на египетские пляжи, что решили заранее отметить отпуск в Петербурге.

"Очередное сообщение об авиахулиганстве поступило от моих коллег из транспортной полиции. Рейс "Санкт-Петербург – Хургада" через несколько минут после взлета приземлился… в питерском аэропорту Пулково, откуда, собственно, и вылетал. Египетское турне они начали ещё в родном городе, изрядно выпив. В воздухе женщины стали вести себя вызывающе, не стесняясь использовать нецензурную лексику" Официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время авиадебоширки доставлены в отдел полиции. Вместо пляжа в Хургаде им грозит административное наказание.

Ранее Piter.TV сообщал, что самолёт авиакомпании "Победа", летевший из Петербурга в Самару, совершил вынужденную посадку во Внуково из-за того, что женщина потеряла сознание.

Видео: Telegram-канал официального представителя МВД России Ирины Волк