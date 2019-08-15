Летевший из Петербурга в Белгород Boeing вынужденно сел в Воронеже

Самолет летел в Белгород.

Во вторник, 29 декабря, летевший из Петербурга самолет не смог приземлиться в международном аэропорту Белгорода из-за непогоды, уточнили в пресс-службе авиакомпании "Победа".

Boeing ушел на запасной аэродром. По словам специалистов, дополнительная информация будет предоставлена позднее. Позже, по данным онлайн-табло сайта аэропорта Белгорода, рейс DP 599 Петербург – Воронеж вылетел в 16:05. Самолет приземлился в Воронеже. Отмечается, что в Белгороде была пасмурная погода.

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Фото: Pixabay