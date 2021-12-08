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Самолет Петербург - Симферополь экстренно сел в Воронеже
Сегодня, 19:05
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Самолет Петербург - Симферополь экстренно сел в Воронеже

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У одного из пассажиров ухудшилось состояние здоровья. 

В среду, 8 декабря, рейс из Петербурга в Симферополь совершил вынужденную посадку в Воронеже. Об этом сообщает "78.ru".

Как сообщает издание, у одного из пассажиров ухудшилось состояние здоровья. 

Ранее мы сообщали, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вынужденной посадки самолета S7 в Иркутске. Экипаж рейса отстранен от полета на время проведения расследования обстоятельств инцидента. Кроме того, руководство S7 намерено ужесточить контроль за наземным обслуживанием самолетов в аэропорту Магадана

Фото: Piter.tv
 

Теги: воронеж, вынужденная посадка, пулково, рейс, самолет, симферополь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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