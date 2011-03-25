Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вынужденной посадки самолета S7 в Иркутске

Экипаж рейса отстранен от полета на время проведения расследования обстоятельств инцидента. Кроме того, руководство S7 намерено ужесточить контроль за наземным обслуживанием самолетов в аэропорту Магадана.

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс Магадан-Новосибирск был вынужден приземлиться в Иркутске. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении СК РФ, по факту авиаинцидента возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Специалисты утверждают, что самолет покинул аэропорт с сильным обледенением. Когда он поднялся в воздух, приборы указателей скорости и высоты отказали. Командир воздушного судна решил посадить самолет в аэропорту Иркутска. В пресс-службе авиакомпании уточнили, что экипаж рейса отстранен от полета на время проведения расследования обстоятельств инцидента. Кроме того, руководство S7 намерено ужесточить контроль за наземным обслуживанием самолетов в аэропорту Магадана.

Напомним, что самолет авиакомпании S7 Airlines благополучно приземлился в Иркутске. На борту находились 199 человек. В результате инцидента никто не пострадал. В пятницу пассажиры улетели к месту назначения резервным бортом.

Ранее мы сообщили, что в Симферополе участники аварии устроили массовую драку на дороге.

Видео: СК РФ