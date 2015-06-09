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В Симферополе участники аварии устроили массовую драку на дороге

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Водитель ВАЗ врезался в автомобиль Skoda. В результате столкновения никто не пострадал. Однако, словесный спор перешел в драку.

Водители легковушек попали в ДТП и устроили массовую драку на дороге. Инцидент засняли очевидцы. Видеоролик опубликовал портал "Лента новостей Крыма".

На кадрах видно, как несколько человек ругаются между собой, а потом начинают бить друг друга. Как уточнили очевидцы, авария произошла в селе Заречное под Симферополем. Водитель ВАЗ врезался в автомобиль Skoda. В результате столкновения никто не пострадал. Однако, словесный спор перешел в драку. Очевидцы начали разнимать мужчин. Водитель повалил пассажира ударом ноги. Оппонент потребовал, чтобы тот "вышел вон".

Ранее мы сообщили, что в результате ДТП на трассе Нижнегорск-Белогорск в Крыму пострадали 10 человек.

Видео: Telegram / Mash на волне

Теги: авария, дорога, драка, симферополь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости России,

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