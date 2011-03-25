В результате ДТП на трассе Нижнегорск-Белогорск в Крыму пострадали 10 человек

После аварии госпитализировали сразу трёх человек. Затем в больницы обратились ещё семь пострадавших.

В воскресенье, 5 декабря, в 18:40 на трассе Нижнегорск-Белогорск в Крыму произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП пострадали 10 человек. Об этом говорится на сайте МВД по республике.

Водитель автомобиля ВАЗ-21124 проезжал вблизи села Косточковое Нижнегорского района. Он не учел дорожную обстановку и его автомобиль занесло с выездом на встречную полосу. Там ему навстречу ехал автомобиль Daewoo Nexia. После аварии госпитализировали сразу трёх человек. Затем в больницы обратились ещё семь пострадавших. Среди них дети и одна беременная женщина.

По данным освидетельствования, оба водителя были трезвые. Сейчас проводится доследственная процессуальная проверка.

Ранее мы сообщили, что на Салтыковской дороге столкнулись маршрутка и эвакуатор.