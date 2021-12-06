На Салтыковской дороге столкнулись маршрутка и эвакуатор

По предварительной информации, обошлось без серьезных повреждений и пострадавших.

В Красногвардейском районе Петербурга 5 декабря в ДТП попали маршрутка и эвакуатор. Авария попала на камеру видеонаблюдения. Кадры опубликовали очевидцы в соцсетях.

Авария произошла на Салтыковской дороге. Маршрутка во время поворота выехала на встречную полосу, где столкнулась с эвакуатором.

По предварительной информации, обошлось без серьезных повреждений и пострадавших.

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