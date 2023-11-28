Минобороны показало работу группы по спасению на вертолете Ми-8

Отмечается, что в составе подразделения работают группа огневой поддержки и медицинский работник.

Минобороны показало видео работы группы по спасению на вертолете Ми-8 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах cпециалисты поисково-спасательной группы оказывают поддержку экипажам штурмовой и армейской авиации в зоне ответственности группировки войск "Север". Отмечается, что в составе подразделения работают группа огневой поддержки и медицинский работник. В задачи группы входят непрерывное наблюдение за обстановкой, эвакуация и спасение пилотов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные не допустили высадку ВСУ на левый берег Днепра.

Видео: Минобороны России