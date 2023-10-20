Вертолет МЧС вылетел в район озера Светлое на поиски туристов с обморожением

Мужчина запросили помощь у ГУ МЧС РФ.

Вертолет российского экстренного ведомства вылетел в район озера Светлое на территории Кировской области на поиски туристов с обморожением и отравления. Известно, что путешественники из населенного пункта Ловозеро отправились в административный центр. Мужчины планировали вернуться обратно 22 октября. Однако сегодня они запросили помощь спасателей. К месту инцидента место вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, пострадавших будут искать около озера Светлое в Мурманской области.

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Фото и видео: ГУ МЧС России