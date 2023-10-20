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Вертолет МЧС вылетел в район озера Светлое на поиски туристов с обморожением

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Мужчина запросили помощь у ГУ МЧС РФ.

Вертолет российского экстренного ведомства вылетел в район озера Светлое на территории Кировской области на поиски туристов с обморожением и отравления. Известно, что путешественники из населенного пункта Ловозеро отправились в административный центр. Мужчины планировали вернуться обратно 22 октября. Однако сегодня они запросили помощь спасателей. К месту инцидента  место вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, пострадавших будут искать около озера Светлое в Мурманской области.

В Хабаровске произошло возгорание на кровле гостиницы.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, кировская область, мурманская область, озеро светлое, туризм
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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