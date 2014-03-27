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В Хабаровске произошло возгорание на кровле гостиницы

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Информации о пострадавших нет.

На кровле гостиницы в административном центре Хабаровского края произошло возгорание. Соответствующее заявление сделали официальные представители пресс-службы регионального экстренного ведомства. Самостоятельно из помещения смогли эвакуироваться около 50 человек. В настоящее время сведения о возможных пострадавших не поступили от территориального ГУ МЧС.

Пожарные подразделения выехали на возгорания в здании гостиницы на улице Мухина, 17, в Хабаровске. Вызов поступил в 16:02 (09:02 по Москве) 20 октября.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

Во время прибытия бригады, огонь наблюдался на кровле строения. Сейчас специалисты занимаются локализацией пламени, ведется разведка и обследование поврежденных помещений в здании. В ликвидации последствий пожара задействованы порядка 30 человек личного состава и 10 единиц техники. В целях локализации пламени эксперты организовали разбор покрытия кровли. 

В Москве при пожаре на складе канцтоваров пострадал человек.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гостиница, гу мчс, хабаровский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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