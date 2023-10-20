В Москве при пожаре на складе канцтоваров пострадал человек

Сейчас огонь уже потушен.

Российскими экстренными службами по столице ликвидировано возгорание, произошедшее на территории складского помещения. Огонь распространился в южной части Москвы. Там загорелись канцтовары, оргтехника и готовая полиграфическая продукция. В результате инцидента пострадал один человек. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы ГОЧСиПБ по региону. Специалисты уточнили, что пламя возникло по адресу Малый Калужский переулок, дом 1, строение 4 примерно в 01:46 утра 20 октября. В общей сложности огонь охватил площадь в 50 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован в 03.13. К сожалению, есть один пострадавший. пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Известно, что доступ к очагу пожара был ограничен в связи со значительной загруженностью складского помещения.

При пожаре в квартире на Космонавтов пострадал один человек.

Фото и видео: Вконтакте / Московские спасатели (Департамент ГОЧСиПБ)