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В Москве при пожаре на складе канцтоваров пострадал человек

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Сейчас огонь уже потушен.

Российскими экстренными службами по столице ликвидировано возгорание, произошедшее на территории складского помещения. Огонь распространился в южной части Москвы. Там  загорелись канцтовары, оргтехника и готовая полиграфическая продукция. В результате инцидента пострадал один человек. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы ГОЧСиПБ по региону. Специалисты уточнили, что пламя возникло по адресу  Малый Калужский переулок, дом 1, строение 4 примерно в 01:46 утра 20 октября. В общей сложности огонь охватил площадь в 50 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован в 03.13. К сожалению, есть один пострадавший.

пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Известно, что доступ к очагу пожара был ограничен в связи со значительной загруженностью складского помещения.

При пожаре в квартире на Космонавтов пострадал один человек.

Фото и видео: Вконтакте / Московские спасатели (Департамент ГОЧСиПБ)

Теги: гу мчс, москва
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня, Новости России, Пожар,

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