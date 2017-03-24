При пожаре в квартире на Космонавтов пострадал один человек

В двухкомнатной квартире загорелась обстановка на площади 12 кв.м.

Утром в пятницу, 20 октября, в Московском районе Северной столицы произошло возгорание в квартире дома №38 к2 по проспекту Космонавтов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сигнал о пожаре поступил на дежурный пульт в 7:35. В двухкомнатной квартире загорелась обстановка на площади 12 кв.м.

Пламя ликвидировали в 8:17. Из квартиры вывели одного пострадавшего, он доставлен в больницу. На борьбу с огнём выезжали десять спасателей на двух единицах техники.

Ранее мы сообщили о том, что в результате пожара в Калининском районе погиб человек.

Фото: Piter.TV