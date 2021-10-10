В результате пожара в Калининском районе погиб человек

В двухкомнатной квартире горела обстановка площадью 15 "квадратов".

В Калининском районе Петербурга в доме 13 по улице Замшина в четверг, 19 октября, произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу и Ленобласти.

В двухкомнатной квартире горела обстановка площадью 15 "квадратов". В 16:19 огонь был локализован, а к 16:43 – ликвидирован.

В результате пожара пострадал человек, его госпитализировали. Кроме того, один – погиб.

К ликвидации привлекались три единицы техники и 12 человек личного состава МЧС.

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Фото: Piter.TV