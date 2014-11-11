  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
При пожаре на Карташихина пострадал 1 человек
Сегодня, 8:43
243
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

При пожаре на Карташихина пострадал 1 человек

0 0

Площадь возгорания составила всего 1 кв.м.

После ночного пожара в Василеостровском районе Петербурга в больницу попал 1 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Сигнал о происшествии поступил на дежурный пульт в 3:46. В доме №2 к13 по улице Карташихина вспыхнула однокомнатная квартира на площади 1 кв.м.

На место выехали 12 спасателей на 3-ёх единицах техники. Они справились с огнём к 4:25.

Невзирая на то, что площадь возгорания была небольшой, 1 человек был госпитализирован.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в Левашово унёс жизнь одного человека.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии