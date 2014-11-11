При пожаре на Карташихина пострадал 1 человек

После ночного пожара в Василеостровском районе Петербурга в больницу попал 1 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.
Сигнал о происшествии поступил на дежурный пульт в 3:46. В доме №2 к13 по улице Карташихина вспыхнула однокомнатная квартира на площади 1 кв.м.
На место выехали 12 спасателей на 3-ёх единицах техники. Они справились с огнём к 4:25.
Невзирая на то, что площадь возгорания была небольшой, 1 человек был госпитализирован.
Ранее мы сообщили о том, что пожар в Левашово унёс жизнь одного человека.
Фото: Piter.TV
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