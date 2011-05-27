Пожар в Левашово унёс жизнь одного человека

Также в результате возгорания был госпитализирован один пострадавший.

В ночь на воскресенье, 8 октября, на проспекте Карпова в посёлке Левашово произошёл крупный пожар в частном доме. В результате погиб один человек, ещё один пострадал. Об этом пишет издание spb.aif.ru.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, пламя распространилось по всей площади второго этажа. Пострадавший был госпитализирован.

К ликвидации возгорания присоединились три пожарных расчёта. На ликвидацию потребовался час. Причина возгорания выясняется.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Щербакова 20-летний молодой человек выпрыгнул с 5-го этажа из-за пожара.

Фото: Piter.TV