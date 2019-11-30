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Вертолет Ка-52М получит крылатую ракету с дальностью до 100 километров

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Ранее "изделие 305" получил Ми-28НМ.

Вертолет Ка-52М получит крылатую ракету с дальностью до 100 километров. Она способна эффективно поражать любые наземные цели. В частности, нападает на бронетехнику противника, расположенную на дальности до 100 км. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Вертолету также усовершенствуют прицельно-навигационный комплекс. Объект получит новую кабинную авионику.

Напомним, что в марте 2019 года аналогичную крылатую ракету получил вертолет Ми-28НМ. Он используется в боевых условиях на территории Сирии.

Ранее Piter.tv писал о том, что два члена экипажа погибли при жесткой посадке Ми-8 на Ямале.

Видео: YouTube/Минобороны России

Теги: вертолёт, ка-52м, крылатая ракета
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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