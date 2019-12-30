Они будут сбивать даже самолеты противника пятого поколения.

Вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители. Они будут справляться с самолетами противника, беспилотниками, крылатыми ракетами. На борту установят ракеты класса "воздух–воздух" Р-74М для поражения воздушных целей. Боеприпас может достигать цели на расстоянии до 40 км в любую погоду и при любой освещенности. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на представителей в Минобороны России.

Сам истребитель будет малоуязвим на малой высоте действия. На данный момент разработка нового вооружения уже ведется, но не решен ряд технических задач. В будущем истребитель будет способен сбивать на высоте даже воздушные средства пятого поколения.

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Видео: YouTube/KHMedia