Вертолет Defiant побил рекорд скорости

Борт смог полететь со скоростью 457 километров в час.

Американский вертолет Defiant побил собственный рекорд скорости. Об этом сообщается на официальной странице компании Sikorsky на Facebook. Разработчики проверили возможности демонстратора многоцелевого военного борта. Экипаж смог достичь в горизонтальном полете 247 узлов (457 километров в час).

В сообщении в социальных сетях упоминается о том, что компании Sikorsky и Boeing продемонстрировали правильность использованных в Defiant технических решений. Они заметили, что вертолет отвечает требованиям по программе армии США Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA).

Напомним, что вертолет Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant осенью прошлого года развил скорость по прямой 211 узлов (более 390 километров в час). Первый полет демонстратора состоялся в марте 2019 года на территории аэродрома Уэст-Палм-Бич.

Аналог Су-57 от Boeing впервые взлетел.

Фото и видео: Facebook / Sikorsky