Аналог Су-57 от Boeing впервые взлетел. Ролик размещен в Twitter-аккаунте компании Boeing. В заявлении корпорации уточняется, что речь идет о самолете четвертого поколения F-15EX Advanced Eagle. Два первых истребителя будут в ближайшее время поставлены Военно-воздушным силам США.
В заявлении компании говорится о том, что борт F-15EX Advanced Eagle провел в воздухе полтора часа. Он успешно взлетел и приземлился в аэропорту Сент-Луис Ламберт. Экипаж протестировал основные системы в рамках испытательного полета. Тесты признаны специалистами компании успешными.
Самолет может служить испытательным стендом для внедрения технологий будущего, что является ключевой возможностью для ВВС
пресс-релиз Boeing
Напомним, что F-15EX Advanced Eagle оснащен электродистанционной системой управления, цифровым кокпитом, а также радаром с активной фазированной антенной решеткой. Самолет получил систему радиоэлектронной борьбы.
Американцы представили скоростной вертолёт будущего Defiant-X.
Видео: Twitter/Boeing Defense
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