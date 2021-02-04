Американцы подняли в воздух истребитель F-15EX Advanced Eagle.

Аналог Су-57 от Boeing впервые взлетел. Ролик размещен в Twitter-аккаунте компании Boeing. В заявлении корпорации уточняется, что речь идет о самолете четвертого поколения F-15EX Advanced Eagle. Два первых истребителя будут в ближайшее время поставлены Военно-воздушным силам США.

В заявлении компании говорится о том, что борт F-15EX Advanced Eagle провел в воздухе полтора часа. Он успешно взлетел и приземлился в аэропорту Сент-Луис Ламберт. Экипаж протестировал основные системы в рамках испытательного полета. Тесты признаны специалистами компании успешными.

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Напомним, что F-15EX Advanced Eagle оснащен электродистанционной системой управления, цифровым кокпитом, а также радаром с активной фазированной антенной решеткой. Самолет получил систему радиоэлектронной борьбы.

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Видео: Twitter/Boeing Defense