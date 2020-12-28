Кравченко пожелал самолёту успехов в сертификации.

В Boeing считают, что российский самолет МС-21 будет востребован на рынке гражданской авиации. Об этом рассказал президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко. Его слова приводит телеканал "Россия-24".

Что касается МС-21, я считаю, что это абсолютно инновационный самолет. Сергей Кравченко, президент Boeing в России и СНГ

Он пожелал самолёту успехов в сертификации. Кравченко подчеркнул, что данная модель самолёта рассматривалась как конкурент западным. По его словам, МС-21 вобрал в себя самоё лучшее от гражданской авиации за последнее десятилетие.

Кравченко также заявил, что наличие такого самолёта показывает, что Россия вернулась в партер гражданской авиации. При этом, отметил он, на первый ряд.

Ранее вылетевший в Петербург самолет вернулся в Сургут из-за сработавшего датчика.

Видео: Youtube/Россия 24