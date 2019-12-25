Вертокрылая скорая госпитализировала двух жителей Ленобласти в среду

В среду, 19 августа, экипаж санитарной авиации совершил 2 вылета в Ленинградскую область, госпитализировав двоих пациентов. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Так, специалисты забрали жителя города Сосновый Бор: у него диагностирована черепно-мозговая травма. Кроме того, медики помогли волховчанину с острым пиелонефритом.
Оба пациента находятся в больницах.
Ранее мы рассказали о том, что в Заневском поселении вручили грамоты людям, находящимся "на передовой" борьбы с коронавирусом.
Фото: ВКонтакте / san.aviacia
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