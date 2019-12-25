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Вертокрылая скорая госпитализировала двух жителей Ленобласти в среду
Сегодня, 20:04
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lizapoluda

Вертокрылая скорая госпитализировала двух жителей Ленобласти в среду

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Медики вылетели в Сосновый Бор и Волхов.

В среду, 19 августа, экипаж санитарной авиации совершил 2 вылета в Ленинградскую область, госпитализировав двоих пациентов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Так, специалисты забрали жителя города Сосновый Бор: у него диагностирована черепно-мозговая травма. Кроме того, медики помогли волховчанину с острым пиелонефритом.

Оба пациента находятся в больницах.

Ранее мы рассказали о том, что в Заневском поселении вручили грамоты людям, находящимся "на передовой" борьбы с коронавирусом.

Фото: ВКонтакте / san.aviacia

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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