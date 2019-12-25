В Заневском поселении вручили грамоты людям, находящимся "на передовой" борьбы с коронавирусом

Всего наград удостоены 20 человек.

В школе искусств имени Глинки Заневского поселения Всеволожского района состоялось первое за полгода очное заседание совета депутатов. В его рамках прошла торжественная церемония награждения 20 человек, принявших участие в борьбе с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО.

Волонтеры, медицинские работники и учителя удостоились грамот от главы Всеволожского района Вячеслава Кондратьева. Так, наградами были отмечены медсестры янинской амбулатории "Заневский пост" Елена Экстер, Марина Меркурьева, Ольга Бондаренко, и сотрудницы Центра общей врачебной практики в Кудрово Юлия Бусина, Маргарита Копотилова и Ольга Бухарова.

Кроме того, благодарственное письмо от Александра Дрозденко получила генеральный директор ООО "Свет" в Янино-1 Марина Торопова.

В связи с высокой заряженностью на работе, женщины-медики не смогли присутствоать на мероприятии – грамоты они получат позже.

Ранее мы рассказали о том, что власти Петербурга и Ленобласти рассказали об общих итогах борьбы с коронавирусом.

Фото: Пресс-служба администрации Заневского поселения