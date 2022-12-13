В Вартемягах у юриста украли два автомобиля общей стоимостью 6,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Во Всеволожском районе Ленобласти у мужчины украли два автомобиля, каждый стоит более 3 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию около шести утра 16 мая обратился 35-летний юрист. Он сообщил, что в деревне Вартемяги в период с 22:00 15 мая по 05:45 16 мая неизвестный совершил хищение двух его автомобилей: белого Hyundai Santa Fe, 2018 года выпуска, стоимостью 3 млн рублей и белого Hyundai Palisade, 2019 года выпуска, стоимостью 3,5 млн рублей. Автомобили по КАСКО И ОСАГО не застрахованы.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Также накануне неизвестный украл из квартиры на Сизова более 8 млн рублей.

Фото: Piter.tv