Экономист: рубль в этом году не вернется к прежним значениям

При положительном исходе рубль окрепнет через 3-5 лет.

Падение рубля стало одной из самых обсуждаемых тем за последнее время. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов СПбГЭУ Дмитрий Жилюк объяснил телеканалу "Санкт-Петербург", что рост рубля напрямую зависит от того, насколько быстро восстановятся нефтяные котировки.

На данный момент рассчитывать на скорейший подъем рубля не приходится. Экономист уверен, что рубль не вернется к прежним значениям в течение этого года. При положительном исходе рубль окрепнет через 3-5 лет, заявил Дмитрий Жилюк.

Несмотря на прогноз, переводить рубли в иностранную валюту сейчас уже поздно, считает экономист, так как скорее всего расти валюта слишком сильно больше не будет. Пытаться продать всю валюту по высокому курсу Жилюк тоже не советует.

На прошлой неделе в Кремле назвали факторы ослабления курса рубля.

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