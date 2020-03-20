Дмитрий Песков объяснил, почему рубль теряет позиции.

В Кремле назвали факторы ослабления курса рубля. По словам Дмитрия Пескова, ситуация связана с целым комплексом факторов. Однако ЦБ и Правительство России принимают необходимые меры.

Мы знаем, что это спровоцировано неблагоприятной мировой конъюнктурой...Да, это, к сожалению, реальность, но вы видите, что принимаются энергичные меры и нашим регулятором прокомментировал спикер

Дмитрий Песков напомнил, что рубль трясет из-за "шторма" в мировой экономике и эмоциональных последствий. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что на смену волатильности всегда приходит стабильность. Несколько лет назад подобная волатильность уже сказалась на ситуации в России. Тогда немного ослабла национальная валюта. Чиновник не смог ответить на вопрос о том, можно ли ожидать в перспективе возвращения к прежнему курсу по отношению к доллару и евро. Песков напомнил, что не является экспертом в данной области.

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Видео: YouTube/Science