Верховный суд уточнил, что токены также могут быть предметом взятки

Суд постановил приравнять в этом вопросе цифровые права к ценным бумагам и деньгам.

Верховный суд уточнил, что токены (цифровые права) также могут быть предметом взятки. Судья Елена Пейсикова отметила, что эти уточнения приняты в связи с развитием в стране гражданского законодательства. Об этом сообщили в "ТАСС".

Токены приравняли к деньгам, ценным бумагам и иному имуществу. Они могут стать предметом взяточничества и незаконным оказанием услуг. Цифровые права заставляют должностное лицо, получившее такое вознаграждение, исполнения в пользу дарителя определенных обязательств. Последние могут оказаться связаны с доходами от пользования, цифровыми правами и другими услугами.

При необходимости выяснения обстоятельств, суд может воспользоваться заключением эксперта. Получение чиновниками токенов должно пройти денежную оценку на основании представленных доказательств.

Ранее Piter.tv писал о том, что Медведев рассказал о работе над законопроектами о "цифровых деньгах".