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Верховный суд: религиозные обряды не могут считаться экстремизмом
Сегодня, 15:33
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Верховный суд: религиозные обряды не могут считаться экстремизмом

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Вячеслав Лебедев рассказал в каких действиях нет состава преступления.

В Верховном суде России заявили, что религиозные обряды не могут считаться экстремистскими преступлениями. Об этом коллегам на заседании представителей судов общей юрисдикции и арбитражей при российском президенте Владимире Путине напомнил председатель ВС Вячеслав Лебедев. По мнению спикера, такое законодательство говорит о повышенных стандартах защиты конституционных прав граждан. ВС при этом разъясняет правомерность действий.

Действия состоящие исключительно в реализации права на свободу совести, свободу вероисповедания, в том числе посредством совершения религиозных церемоний, не образуют состава преступления.

Вячеслав Лебедев, глава ВС РФ

Напомним, что в 2021 году по статье за экстремизм в России оказались осуждены 606 человек. Для сравнения в 2020 году этот показатель составил 325 человек. За террористические преступления вина была доказана в отношении 682 человека, в 2020 году - 575 человек.

Путин: судебная система РФ не является бездушной машиной.

Фото: YouTube / Россия-24


 

Теги: верховный суд, вячеслав лебедев, религиозные обряды, экстремизм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Происшествия, Криминальные происшествия,

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