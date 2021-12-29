Путин: судебная система РФ не является бездушной машиной

Глава России оценил совершенствование судебной системы в стране.

Российский президент Владимир Путин заявил, что судебная система не является бездушной машиной. Об этом глава государства упомянул на совещании представителей инстанций общей юрисдикции и арбитражей. По мнению политиков, система регулярно совершенствуется.

В России это не бездушная машина, и, судя по тому, что сейчас было доложено председателем Верховного суда, руководство, судьи на местах, советы судей постоянно думают о том, как совершенствовать эту работу дальше. Владимир Путин, президент РФ

Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев изложил российскому лидеру свои предложения по изменению действующего законодательства РФ по нескольким направлениям. Путин подтвердил, что все изменения будут изучены экспертами и внесены в практику при участии парламента. При этом работа судов России постоянно находится в поле зрения отечественных правозащитников.

Путин: россияне должны получать быстрый отклик в суде.

Фото: Kremlin.ru

