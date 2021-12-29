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Путин: россияне должны получать быстрый отклик в суде
Сегодня, 14:50
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Путин: россияне должны получать быстрый отклик в суде

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Глава РФ назвал приоритеты в работе судебной системы.

Россияне должны получать быстрый отклик в суде. Об этом коллегам на заседании представителей отечественных судов общей юрисдикции и арбитражей напомнил глава государства Владимир Путин. Политик также надеется на то, что судьи будут выносить справедливые вердикты. Лидер РФ выделил особую роль Верховной инстанции, которая еще в самом начале пандемии коронавирусной инфекции приняла постановление о порядке работы судов. В дальнейшем приходилось неоднократно давать разъяснения по работе.

Многим сейчас приходится трудно, безусловно. И если граждане обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик и справедливое решение.

Владимир Путин, президент РФ

Путин напомнил коллегам, что в стране часто возникали острые вопросы, с которыми граждане сталкивались в сложный эпидемиологический период. В частности, проблемы были связаны с реализацией прав медицинского персонала, который работает с зараженными ковидом пациентами, по получение специальных выплат, прав удаленно работающих граждан.

Путин поручил выделять регионам средства на обеспечение работы судей.

Фото: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, судебная система, суды
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество,

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