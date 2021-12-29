Глава РФ рассказал, что проблема должна быть решена на государственном уровне.

Российский президент Владимир Путин поручил выделять регионам средства на обеспечение работы судей. В настоящее время решение данной проблемы есть в предложениях Верховного суда страны. Такое заявление глава государства сделал на совещании с представителями судов общей юрисдикции и арбитражей. Политик упомянул о том, что за 2021 год инстанции изучили 30 миллионов дел.

Хотел бы отдельно сказать о деятельности мировых судей. Они несут колоссальную нагрузку во всех видах делопроизводства. Пока должным образом не решены вопросы обеспечения работников аппарата. Владимир Путин, президент РФ

лидер РФ уточнил, что говорит о законодательном закреплении взаимодействия между региональными властями и советами судей.

Путин призвал подготовить судебную систему к применению цифровых технологий.

Фото: Kremlin.ru