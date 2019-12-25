Рекомендации в соответствии с законодательством направлены "на защиту здоровья и жизни граждан".

Верховный суд постановил, что продавцы могут отказывать в обслуживании клиентам без масок, если в регионе установлено правило обязательного ношения масок в общественных местах. Об этом сказано в решении суда.

Иск в Верховный суд подал Смоленский центр права и социологии, который хотел оспорить методические рекомендации Минпромторга о введении обязательного использования гражданами СИЗ. Они говорят о том, что организации торговли должны информировать граждан об обязательности использования масок, предупредить об ответственности за неисполнение нормы. В случае отказа надеть маску магазин имеет право не обслуживать покупателя.

Верховный суд подчеркнул, что обязанность соблюдать предписания прописана в законе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Подчёркивается, что рекомендации в соответствии с законодательством направлены "на защиту здоровья и жизни граждан, на обеспечение благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки". В связи с этим суд отклонил иск.

Ранее Верховный суд РФ окончательно утвердил границы памятников на Охте.

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