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Верховный суд отказал в иске о незаконности путинских поправок в Конституцию

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Иск подал член одной из участковых избирательных комиссий

Верховный суд России не заметил противоречий между распоряжением президента и действующим законом. Ранее Путин поручил ЦИКу и избиркомам подготовить голосование по поправкам в Конституцию. 

Ранее член одного из УИКов подал иск о том, что избиркомы занимаются организацией только выборов и референдумов. Соответственно, не имеют отношения к общероссийскому голосованию.

Верховный суд с истцом не согласился.

Напомним, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля.

Теги: верховный суд, голосование, поправки в конституцию
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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