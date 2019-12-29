Верховный суд отказал в иске о незаконности путинских поправок в Конституцию

Иск подал член одной из участковых избирательных комиссий

Верховный суд России не заметил противоречий между распоряжением президента и действующим законом. Ранее Путин поручил ЦИКу и избиркомам подготовить голосование по поправкам в Конституцию.

Ранее член одного из УИКов подал иск о том, что избиркомы занимаются организацией только выборов и референдумов. Соответственно, не имеют отношения к общероссийскому голосованию.

Верховный суд с истцом не согласился.

Напомним, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля.