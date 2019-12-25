Наказать россиян могут по статьям 6.3 или 20.6.1 КоАП.

Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте инстанции. Специалисты рассказали, что привлекать к ответственности граждан возможно по статье 6.3 КоАП. В этом пункте утверждаются нарушения, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны.

Привлечь к ответственности по статье 6.3 КоАП правоохранительные органы могут людей, у которых подозревается наличие инфекции, а также прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и лица, находившиеся в контакте с зараженными. Наказание распространяется на россиян, которые уклоняются от лечения и нарушают предписанный медиками или властями режим, не выполняет требования федерального госсанэпиднадзора.

Те россияне, которые нарушают правила дистанцирования, передвигаются по городу на машине без уважительной причины или совершают прогулки могут попасть под действие статьи 20.6.1 КоАП. В ней говорится о невыполнении правил поведения при режиме ЧС или угрозе возникновения ЧС. Штраф за нарушение режима самоизоляции может быть выписан в течение года после выявления факта нарушения.

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