Верховный суд России ликвидировал партию Навального "Россия будущего"

Минюст отказался зарегистрировать партию "Россия будущего", так как такое же название уже используется.

В понедельник, 21 сентября, стало известно о том, что Верховный суд России ликвидировал партию Навального. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что ранее Минюст заявил, что не будет регистрировать новую партию Алексея Навального, так как название "Россия будущего" уже используется.

В итоге суд удовлетворил требования Минюста РФ. Навальный пока никак не комментировал соответствующее решение Верховного суда.

Ранее мы сообщали о том, что Навальный заявил о следах "Новичка" на своем теле.

Фото:navalny/Instagram