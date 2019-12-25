Навальный заявил о следах "Новичка" на своем теле

Также политик назвал изъятую у него одежду "очень важным вещдоком".

В понедельник, 21 сентября, стало известно о том, что требует правоохранительные органы России вернуть его одежду, которая изъяли после того, как ему стало плохо на борту самолета. Об этом он написал в своем блоге.

Две независимые лаборатории во Франции и Швеции и спецлаборатория Бундесвера подтвердили наличие "Новичка" в и на моем теле. Алексей Навальный.

По словам Навального, изъятые у него вещи являются "очень важным вещдоком". Также политик рассказал, что перед тем, как его отправили в Германию, всю одежду с него сняли, и отправили "абсолютно голого".

Напомним, что российские представители считают, что поводов для возбуждения уголовного дела нет.

Ранее мы сообщали о том, что в томском номере Навального проверили качество воды.

Фото:navalny/Instagram