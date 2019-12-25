В томском номере Навального проверили качество воды

Представитель отеля не знает, почему на видео, которое снял ФБК, запечатлены несколько бутылок воды.

В томском номере Алексея Навального проверили качество воды. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя администрации отеля Xander Hotel. Она рассказала о качестве воды в бутылках, которую оставляют для гостей в номерах.

Девушка заявила, что воду им поставляет проверенный поставщик, с которым гостиница давно работает. Количество бутылок воды в номере зависит от количества клиентов.

Она везде продается, очень популярная в городе. администратор Xander Hotel

По её словам, Алексей Навальный жил в номере один. Количество бутылок воды в апартаментах соответствовало количеству дней, на которые политик забронировал номер. Представитель отеля отметила, что не знает, почему на видео, которое снял ФБК, запечатлены несколько бутылок воды.

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